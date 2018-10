Tod unter Lametta: Ein weihnachtlicher Krimi-Spaß in 24 Kapiteln ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 8. Oktober 2018.

Tod unter Lametta: Ein weihnachtlicher Krimi-Spaß in 24 Kapiteln: Killende Weihnachtsmänner bringen in der Adventszeit 24 Leute um die Ecke: Tote werden mit Lichterketten erdrosselt, Leichen in Schneemännern versteckt, Glühwein, Gans und Knödel vergiftet. Und mittendrin Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg – hochintelligent, trinkt gern, isst noch lieber und hat immer das letzte Wort–, der dem mörderischen weihnachtlichen Treiben auf die Spur kommen will. Es hilft alles nichts: Um diesen Fall zu lösen, muss er ins Weihnachtskostüm springen.

Ich war echt gespannt, wie ein Spaßiger Krimi wohl sein wird als Hörbuch, Krimis kenne ich, lustige Dinge auch, aber beides zusammen? Passt das? Ja es passt, sagen wir es mal kurz, es passt sogar richtig gut und ich kann gar nicht mehr sagen wie oft ich das Hörbuch vor lachen unterbrechen musste. Besonders ein Monolog von Bastian Pastewka war großartig, ich habe einfach nur Tränen gelacht. Ich kann euch also mehr als empfehlen hier einfach selbst mal reinzuhören.

Aus demselben Verlag kann ich euch noch das Hörbuch Gert Westphal liest: Die schönsten Gedichte und Geschichten zu Weihnachten empfehlen: Geschichten und Gedichte vorgelesen zu bekommen, ist immer ein großes Vergnügen, ganz besonders aber zur Weihnachtszeit. Wenn dann noch die Jahrhundertstimme Gert Westphal liest, vergisst man, was man sonst noch vorhatte, setzt sich, gießt sich versonnen eine Tasse Tee ein und findet sich in einer anderen Welt wieder. „Er brachte die Literatur zum Klingen. Und die Fülle dessen, was er las, einfühlsam aber auch bildhaft und lebendig, lässt sich nur noch in Tagen, Wochen oder Monaten messen.“ (MANNHEIMER MORGEN)

8,0 von 10 Weihnachtsmännern