TKKG Junior 001/Auf frischer Tat ertappt ist eine neue Hörspielreihe von Europa (Sony Music) vom 6. Juli 2018.

TKKG Junior 001/Auf frischer Tat ertappt: Eine Einbruchserie hält die Millionenstadt in Atem. Die Zielobjekte sind jedes Mal Häuser im teuren Villenviertel. Die Polizei tappt völlig im Dunkeln. Es gibt nicht die geringste Spur von den Tätern. Als Karl durch Zufall Zeuge einer geheimen Unterhaltung wird, kommen TKKG den Dieben auf die Spur …

Ihr kennt ja sicherlich die Jugend Version der drei Fragezeichen, die stelle ich euch auch regelmäßig vor und von der Serie bin ich mehr als begeistert. Seit kurzem, ganz neu, gibt es auch eine Jugend Version von TKKG. Ich durfte mir diese neuen Folgen anhören und bin einerseits begeistert und andererseits weiß ich nicht so genau was ich sagen soll. Die Fälle sind gut, eben kindgerechter etwas authentischer, wie eben auch bei den drei Fragezechen Junior. Aber anfänglich ist das natürlich neu. Man kann die Stimmen noch nicht so gut auseinanderhalten. Letzteres Problem wird sich in den nächsten Folgen ändern, das war bei den drei Fragezeichen Junior ja genau dasselbe. Daher bin ich überzeugt, dass diese neue Serie sich auch durchsetzen wird und kann sie euch empfehlen einfach mal reinzuhören.

Auch die zweite Folge ist schon erschienen 002/Vorsicht: Bissig! Im -Loch Ness-, einem Badesee in der Millionenstadt, geht Seltsames vor. Schwimmer werden aus der Tiefe des Baggerlochs angegriffen, kommen zum Glück aber mit dem Schrecken davon. Alles rätselt, wer oder was da im See sein Unwesen treibt. TKKG beschließen, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen…

