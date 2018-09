TKKG 207/Doppelte Entführung ist ein Hörspiel von Europa (Sony Music) vom 14. September 2018.

TKKG 207/Doppelte Entführung: Tim und Klößchen betreten ein kleines Kellerstudio, um den bekannten MeTuber „JaJaFORCE“ für die Schülerzeitung der Internatsschule zu interviewen. Allerdings fehlt vom Internetstar jede Spur. Die umgefallene Videokamera zeichnet seit Stunden auf und als Tim und Klößchen das Material sichten, wird ihnen klar, dass „JaJaFORCE“ entführt wurde. TKKG machen sich an die Detektivarbeit. Ist die Entführung nur eine geschmacklose Promoaktion um mehr Follower zu gewinnen oder steckt doch mehr dahinter? Der wahre Hintergrund zwingt TKKG zu absoluter Vorsicht.

Was ich extrem positiv finde ist, dass mal ein aktuelles Thema aufgegriffen wurde.YouTube heißt hier MeTube und es ging darum was ein online Star alles macht um Klickzahlen zu generieren. Das fand ich authentisch und top aktuell. Gerade jüngere Hörer werden was das angeht viel Spaß mit der Folge haben. Ich fand allerdings einige Kleinigkeiten nicht so doll. Tim kann sich auf einmal nicht mehr verteidigen? Da dachte ich „Waaas“. Das war eigentlich immer das, was die Reihe ausgezeichnet hat. Man hat die Figur etwas verweichlicht. Ansonsten waren die anderen Sprecher okay, der neue Karl Sprecher gefällt mir allerdings nach wie vor nicht wirklich. Dennoch ist dies nach langer Zeit mal wieder eine der besseren Folgen, wegen dem aktuellen Thema. Hört aber einfach selbst mal rein.

7,5 von 10 YouTube Stars