Tischkalender mit 365 Handlettering-Sprüchen ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 4. September 2018.

Tischkalender mit 365 Handlettering-Sprüchen: Für alle, die den Handlettering-Look lieben und sich gerne inspirieren lassen, gibt es nun den perfekten Kalender! 365 ausgewählte Zitate und Sprüche, durch stimmungsvolle Letterings in Szene gesetzt, begleiten zu Hause oder am Arbeitsplatz durch das Jahr – mal inspirierend, mal charmant, mal lustig. Der immerwährende Tischkalender zum dekorativen Aufstellen für zu Hause oder den Arbeitsplatz ist das perfekte Geschenk für alle Freunde der schönen Buchstaben und inspirierenden Sprüche!

Ein toller Kalender, der jeden Tag ein bisschen motiviert und zum Nachdenken anregt. Dabei ist der auf kein Jahr festgelegt, es steht nur jeweils das Datum drauf, man kann ihn also im Grunde jedes Jahr benutzen und hat dadurch lange was davon. Mir hat das gut gefallen, bei mir steht er jetzt im Büro auf dem Schreibtisch und ich bin jeden Tag gespannt was mich wohl am nächsten Tag erwartet.

8,5 von 10 tollen Zitaten