Timebreakers – Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Heidekristall: Sie nennen sich auch die „Timies“, sind zwischen 8 und 11 Jahre alt und geradezu versessen auf das Schulfach Geschichte. Was könnte denn auch spannender sein, als die Geschichte von alten Schwertern, Schilden und Amphoren zu erforschen. Als Larissas Cousine Emma in den Ferien bei ihr in der Lüneburger Heide zu Besuch ist, entdecken sie gemeinsam, dass Emma vermutlich bei einigen Gegenständen in die Vergangenheit blicken kann. Plötzlich werden alte und neue Rätsel lösbar. Auf ihrer Suche nach dem sagenumwobenen Klosterschatz müssen die Freunde so einige Abenteuer überstehen. Werden Sie es am Ende schaffen den Klauen des Bösen Karsten Frick zu entkommen und durch den Klosterschatz ihre Schule zu retten?

Auf Amazon gibt es eine Bewertung mit einem Klarnamen (5 Sterne). Das ist erstmal nicht ungewöhnlich, der Nachname ist aber derselbe wie einer der Darsteller. Jetzt kann sich jeder denken was er möchte, wenn es der Film nötig hat so Rezensionen zu generieren, kann er dann wirklich gut sein?

Ich bin da hin- und hergerissen. Zum einen hat man nun einmal einen günstig produzierten Film, den man das auch ansieht. Die Kameraeinstellungen etc. sind eben nicht professionell, was ich nicht weiter schlimm finde, die Geschichte dafür ist super gelungen, genau das Richtige für Kinder mit ein bisschen Phantasie. Auch die Kinder fand ich oft sehr unterhaltsam, die haben ihren „Job“ sehr gut gemacht. Lachen musste ich über verschiedene Dialoge und die Erwachsenen als Darsteller. Die Mutter der einen Protagonistin lief auffällig aufreizend herum, sex sells, wer böses dabei denkt, passte nicht zu dem Ambiente drumherum. Zudem waren die Dialoge mit ihr total dusselig. Da gibt sie ihrer Tochter ein fettes dickes Buch, das bald halb so groß ist wie sie selbst und sagt zu ihjr „Trag es immer bei dir“. Sie konnts kaum hochheben. Wie gesagt, viele Dialoge fand ich blödsinnig, manchmal waren sogar Versprecher drinnen. Selbst wenn man einen Film mit wenig Geld realisiert, sollte man so vie Liebe dazu aufwenden diese Fehler zu sehen und zu korrigieren denke ich. Der Film ist im Ansatz von der Story gut, leider schlecht umgesetzt.

