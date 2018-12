Lern Timber Tennis: Versus kennen, ein brandneues Mitglieder der Timberman-Familie!

Timber Tennis: Versus: Nimm an jährlichen „Timber Tennis“-Weltmeisterschaften teil – nutze deine Spezialfähigkeiten, achte auf Superschüsse und sammle Preise, um alle Rivalen zu besiegen und das große Finale zu erreichen! Schalte alle Charaktere frei (inklusive Prinzessin, Hipster, Boxer und vielen anderen), gewinne Trophäen und miss dich in lokalen oder Online-Mehrspieler-Modi mit deinen Freunden!

Das Spiel kostet nur 1,99 EUR im PlayStation Store und so spielt es sich auch. Am Anfang ist das sehr frustrierend, weil einem nirgendwo die Steuerung und die Besonderheiten erklärt werden. Dazu gibt es keinen Modus um einfach mal zu üben, sondern nur einen Karriere Modus, einen Versus Modus für zuhause gegen einen Freund und einen Online-Modus. Ich hab das Spiel nach ein paar Minuten frustrierend beendet und später noch einmal versucht. Wenn man es erstmal drauf hat und die Besonderheiten kennt, dann gehts. Aber das dauert ein Weilchen herauszufinden wie man alles einsetzt. Ich fand das Spiel letztendlich okay für ein paar Minuten mit einem Freund zusammen. Langfristig ist das wenig motivierend.

4,5 von 10 Tennisschlägern