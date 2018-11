Till Eulenspiegel / Der komplette Zweiteiler mit Helmut Lohner ist ein Film mit u.a. Helmut Lohner und Catherine Schell von Pidax film aus dem Jahr 1967.

Letzte Aktualisierung am 6.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Till Eulenspiegel / Der komplette Zweiteiler mit Helmut Lohner:Mölln, eine deutsche Kleinstadt im Mittelalter: Alle jungen Männer werden in den Krieg getrieben. Nur Till setzt seinen Witz erfolgreich gegen die Kriegsleute ein. Auf seiner Flucht über den Marktplatz erblickt er Nele, die Pflegetochter des Bürgermeisters, und verliebt sich augenblicklich in sie. Letzte Fluchtmöglichkeit ist die Werkstatt des Schneiders Dölle. Dort erfährt er heimlich aus einem Gespräch, dass Nele gegen ihren Willen mit dem Magister Bostel verheiratet werden soll. Till wird das zu verhindern wissen. Am nächsten Tag erscheint er als Professor verkleidet in der Universität, zur Abnahme der Doktorprüfung seines Nebenbuhlers. Der Anwärter auf den Doktorhut macht eine jämmerliche Figur. Erst im letzten Moment wird Till entdeckt und mit Schimpf und Schande aus der Stadt getrieben. Doch das Volk allerdings steht auf seiner Seite …

Im Zweiteiler „Till Eulenspiegel“ aus dem Jahre 1967 ist der beliebte Schauspieler Helmut Lohner in der Titelrolle zu bewundern. In weiteren Rollen glänzen Stars wie Catherine Schell, Hans Karl Friedrich, Joachim Teege, Marlies Schönau und Werner Hessenland. Die Produktion zählte in seinem Entstehungsjahr zu den erfolgreichsten.

Ich kann mich noch an meine Grundschulzeit erinnern, dort hat uns unser Lehrer immer Geschichten von Till Eulenspiegel vorgelesen und erzählt. Irgendwie fand ich diese immer sehr faszinierend. Seit über 30 Jahren habe ich daran nicht mehr gedacht, erst jetzt kamen so nach und nach die Erinnerungen an die zeit hoch als ich diese DVD entdeckt habe und musste natürlich sofort reinschauen. Die Faszination blieb auch bestehen, ich fand die Geschichte um Till Eulenspiegel irgendwie total interessant und in dieser Produktion richtig gut umgesetzt, auch wenn man ihr ihr alter natürlich sehr anmerkt. Einen Jugendlichen würde das heutzutage nicht mehr interessieren denke ich, aber alle die, die die Geschichten auch so klasse fanden früher sollten hier unbedingt mal reinschauen.

7,5 von 10 lustigen Geschichten