Tile Sport ist ein Schlüssel, Telefon, ein Allesfinder.

Tile Sport – Schlüsselfinder. Telefonfinder. Allesfinder: Anklingeln und finden: Tile Sport hat eine Reichweite von 60 Meter – doppelt so weit wie unsere herkömmlichen Tiles. Und er ist lauter denn je, was das Finden erleichtert, wenn es nahe liegt. Befestigen Sie eine Tile Sport an einem Gegenstand, den Sie nicht verlieren möchten, und suchen Sie ihn mit der Tile App, wenn Sie ihn verloren haben. Tile Sport, die eine 2-mal so große Bluetooth-Reichweite hat und doppelt so laut klingelt, ist unsere bisher fortschrittlichste Tile.

Kennt ihr das Problem, dass ihr immer irgendetwas verlegt? Ständig sucht ihr eure Schlüssel oder euer Telefon? Vielleicht eure Tasche? Eure Kamera? Mir passiert das ständig und ständig renne ich durch die Wohnung und bin am suchen, vor allem nach Gegenständen die dann mehrere benutzen und lange nicht mehr da liegen wo man sie selbst mal hingestellt hat. Die Suche hat sich nun erledigt mit dem Tile. Die Zeit wo man eben Angst hatte etwas zu verlegen sind vorbei, selbst wenn man etwas schusselig ist.

Allerdings hat dieses Teil auch einen riesen Nachteil. Man kann die Batterie nicht wechseln. Sie hält laut Hersteller etwa ein Jahr, dann muss man den Tile auswechseln und einen neuen kaufen. Der Hersteller sagt so hat man immer die neueste Technologie in Händen, wer böses dabei denkt. Mit ein bisschen Geschick kann man sich den Tile aber selbst umbauen und spart sich das Geld nach einem Jahr. Ob man dazu Lust hat und einem das Geld wert ist muss jeder selbst entscheiden, ich finde das eine Frechheit vom Hersteller, finde die Funktionalität aber klasse, ich bin hin- und hergerissen.

6,0 von 10 verlorenen Schlüsseln