Thunderpussy ist das gleichnamige neue Album von der Band Thunderpussy und Republic (Universal Music) vom 15. Juni 2018.

1 Bewertungen

Republic (Universal Music)

Audio CD

Thunderpussy: Die Lokal-Matadorinnen aus Seattle machen sich auf, den Rest der Welt zu rocken: Thunderpussy veröffentlichen am Freitag ihr Major-Label-Debüt „Thunderpussy“. Die Seattle Times kommentierte: „Sie lassen den Rock’n’Roll weiterleben“. Thunderpussy besteht aus den vier Frauen Moly Sides (Vocals), Whitney Petty (Gitarre), Leah Julius (Bass) und Ruby Dunphy (Schlagzeug).

Ihr gleichnamiges Debütalbum ist in den USA bereits erschienen und bescherte der Band viele Fans, wie unter anderem den Pearl Jam-Gitarristen Mike McCready, der auch als Feature-Gast bei dem Song „Velvet Noose“ zu hören ist. In wenigen Tage werden Thunderpussy auch live in Deutschland zu sehen sein: