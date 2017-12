Throne of Glass – Celaenas Geschichte Novellas 1-5 ist ein Roman und Jugendbuch von dtv Verlagsgesellschaft aus dem Jahr 2017

Throne of Glass – Celaenas Geschichte Novellas 1-5: Was geschah vor ›Throne of Glass‹? Celaena ist jung, schön – und zum Tode verurteilt. Wie die meistgefürchtete Assassinin der Welt gefasst, verurteilt und in die Minen von Endovier geworfen werden konnte und wie sie ihre erste große Liebe findet, das wird in fünf Geschichten erzählt.

Throne of Glass ist eine Fantasy-Reihe, die wirklich sehr spannend geschrieben ist, natürlich eher was für Jugendliche, aber trotzdem sehr gut geschrieben, eine sehr interessante Welt und jede Menge Spezielle Gestalten, die die Phantasie anregen. Dieser Band ist die Vorgeschichte zu den genialen Fantasy Romanen der „Throne of Glass“ Reihe und genau wie die Hauptteile absolut lesenswert. Natürlich will ich euch nichts von der Story verraten, die müsst ihr schon selbst lesen, aber eben genau wie die Hauptreihe lohnt sich das sehr.

7,0 von 10 Fantasy Geschichten