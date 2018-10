This Island Earth – Metaluna 4 antwortet nicht ist ein Science-Fiction Film aus dem Jahr 1955 von Studio Hamburg Enterprises (Ostalgica).

Letzte Aktualisierung am 22.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

This Island Earth – Metaluna 4 antwortet nicht: Ein Paar von Raketenwissenschaftlern wird von dem geheimnisvollen Außerirdischen Exeter von der Erde entführt, um ihn bei der Verteidigung seines Planeten Metaluna gegen die kriegerischen Zahgons zu unterstützen. Doch die beiden romantisch veranlagten Wissenschaftler sind fest zur Flucht entschlossen – selbst wenn dies bedeutet, dass sie einen Kampf um Leben und Tod gegen unheimliche Kreaturen , einen Flug durch einen Meteoritensturm und ein Wettrennen durchs Weltall in Exeters fliegender Untertasse bestehen müssen.

Ich liebe Science-Fiction Filme, besonders eben alte und ganz besonders eben Filme aus den 50er Jahren, wie es auch Metaluna 4 antwortet nicht einer ist. Ich kannte den Film auch noch nicht, ich hatte mir aber schon lange vorgenommen ihn endlich zu schauen, das es ihn jetzt neu auf Blu-ray gibt hat mich dabei sehr gefreut. Der Titel allerdings passt kaum zum Film, der englische Originaltitel This Island Earth ist passender.Früher hat man sich aber von diesen Titeln „…antwortet nicht“ bessere Zahlen versprochen. Ist ganz witzig sich da mal was drüber durchzulesen. Wie man eben früher so getickt hat. Der Film selbst ist klasse, genau das was ich erhofft hatte, ein richtig schöner Science-Fiction Film, mit klasse Story und für die 50er Jahre atemberaubende Effekte, was man erst gar nicht vermutet hatte nach dem etwas holprigen Start, der wenig vielversprechend war. Erst ab der Mitte des Filmes wurde er so richtig gut und am Ende dann, wie gesagt, ein großes Highlight der klassischen Science-Fiction Filme.

9,0 von 10 geilen Special-Effects