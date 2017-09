Thimbleweed Park™ ist ein klassisches Adventure im Stile von Monkey Island und Maniac Mansion von Terrible Toybox aus dem Jahr 2017.

Ich habe damals Monkey Island und Maniac Mansion geliebt, das ist, wenn ich darüber nachdenke schon verdammt lange her, aber das waren eben auch so Spiele, die im Gedächtnis bleiben, weil sie einfach cool waren für damalige Verhältnisse. Ein gewisser Charme, Witz und etwas Besonderes. Das waren Spiele über die man sich in der Schule unterhalten hat, bei denen man zusammen gesessen hat um die Rätzel herauszufinden. Ihr könnt euch also kaum vorstellen was ich gedacht habe, als ich gelesen habe, dass Ron Gilbert wieder ein neues Spiel macht, das auch noch genau diesen Stil von damals hat.

Ich denke für Spieler wie mich die um die 40 Jahre alt sind ist das ein riesen Highlight, denn es spielt sich in der Tat so wie die alten Klassiker. Ich denke aber die Masse wird sich für das Spiel nicht interessieren, weil es heute einfach schönere Spiele gibt und ich weiß nicht ob Ron Gilbert sich damit einen gefallen getan hat, ich hätte das Spiel glaube ich auch in einem neueren Gewand toll gefunden, denn neben der Optik hat es auch den Humor von früher und darauf kommt es doch an. Wenn man sich beispielsweise über Adventure Spiele im Allgemeinen unterhält im Spiel, also einer der Protagonisten mit anderen Protagonisten. Das sind so kleine Highlights die an jeder Ecke von dem Spiel lauern. Ich kann euch daher sehr empfehlen einfach selbst mal wieder eine Runde zu daddeln. Viel Spaß dabei.

8,5 von 10 verpixelten Leichen