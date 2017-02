The Visit – Eine außerirdische Begegnung: Der dänische Regisseur Michael Madsen (INTO ETERNITY: A FILM FOR THE FUTURE) dokumentiert in THE VISIT ein Ereignis, das bisher nicht stattgefunden hat: Die erste Begegnung des Menschen mit intelligentem Leben aus dem All! Seit der Erfindung der Radiowellen wird der Mensch nicht müde Signale in den Weltraum zu senden, um Kontakt mit möglichem Leben im All aufzunehmen. Die Frage für Viele ist nicht Was passiert, wenn wir Kontakt haben? sondern viel mehr Wann werden wir den ersten Kontakt haben? . Madsen entwirft ein unglaubliches Szenario, fragt bei UNO, NASA, Astrophysikern und dem Militär nach, erlangt beispiellosen Zugang zu Experten wie der Direktorin des UNO Büros für Weltraumfragen, der ISU (International Space University) sowie der SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Und spielt Möglichkeiten eines Erstkontakts durch, zeigt vor welche Probleme uns eine solch revolutionäre Situation stellen würde. Aber auch welche Chancen sich ergeben könnten. Durch simple Fragestellung wird eine außergewöhnliche neue Sichtweise auf uns und unsere Welt ermöglicht, als würden wir sie zum aller ersten Mal sehen. Die Antworten enthüllen mehr über uns als über mögliche Intelligenzen weit draußen im All…

Das ist im Grunde genau das, worüber ich mir schon so oft Gedanken gemacht habe, was wäre wenn ein Außerirdischer auf der Erde landet, bzw. Kontakt zu uns sucht, wie würde die Welt reagieren? Das birgt jede Menge weitere spannende Fragen, wie etwa die, wer überhaupt mit ihm, also dem Außerirdischen, reden wird. Wie entscheidet man das? Was sind die Gefahren? All das behandelt dieser Film, bzw. diese Dokumentation und wird dabei so behandelt als wenn das wirklich schon stattgefunden hat, was ich extrem kreativ fand. Ein Blick ist sie also mehr als wert.

