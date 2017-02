The Vineyard – Das Zombie Elixier: Um in den Besitz ewigen Lebens zu gelangen, hat sich der extravagante Dr. Elson Po einem Dämon verschrieben, dem er zahlreiche Menschenleben opfern muss. Als Po zu einer Party auf seine Trauminsel bittet, strömen zahlreiche Gäste herbei. Obwohl sie Pos Hang zu Schwarzer Magie kennen, ahnen sie nicht, dass die Party für viele von ihnen tödlich enden wird. Denn die Zombies in ihren Gräbern warten schon…

Wer hinter The Vineyard – Das Zombie Elixier einen klassischen 80er Jahre Horrorstreifen vermutet der liegt zur Hälfte richtig. Ich würde eher sagen es ist ein klassischer B-Horror-Film der 80er Jahre mit jeder Menge trashiger Effekten. Das ist ganz witzig anzusehen, aber ansonsten ist der Film eher mäßig. Die Story ist total blödsinnig, selbst für die 80er Jahre und die Darsteller… naja, was soll man dazu sagen, man kennt keinen davon und das zurecht. Der Film eignet sich wenn man mal, wie ich es gerne mache, einen Trash-Abend macht, bei dem man sich gezielt solche B-Movies raussucht. Da kann man dann zusammen lachen, aber ein ernst gemeinter Film ist dies nicht.

