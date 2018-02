The Time Is Now (Deluxe) ist das neueste Album von Craig David und Rca (Sony Music) vom 26. Januar 2018.

4 Bewertungen The Time Is Now Craig David, The Time Is Now

Rca (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 6.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

The Time Is Now (Deluxe) von Craig David: Am 26. Januar 2018 veröffentlicht der britische Superstar Craig David mit The Time Is Now das siebte Album seiner Karriere. Es ist der Follow-Up zum Nummer-Eins-Album Following My Intuition , mit dem er im vergangenen Jahr ein spektakuläres Comeback (inklusive europaweiter Single-Hits) gefeiert hatte. Nach Heartline , das bis auf Platz 24 der britischen Charts kletterte und 15 Millionen Spotify-Streams verzeichnet, erscheint nun mit I Know You seine großartige Zusammenarbeit mit Bastille als zweite Vorabsingle.

Craig David kennt man ja, das ist einer der Künstler von denen man denkt, dass sie schon immer Musik machen und so fühlt sich das nun auch an, denn 18 Jahre nach seinem ersten Album kommt nun dies Album auf den Markt. Allerdings muss man auch ehrlich sein, er hat nach seinem ersten Album im Jahr 2000 nie wieder so einen Erfolg gehabt und die letzten erreichten gerade mal die Top 100, wenn überhaupt. Seine Zeit ist also eigentlich vorbei? Kann man so nicht sagen, seine Musik ist eine ganz besondere. Ib Deutschland findet das kaum Beachtung, in England war das Album aber auf Platz 2. In seiner Heimat ist er also mehr als erfolgreich, bei uns kann er sich nicht so durchsetzen. Komisch eigentlich, weil das Album ist wirklich gut, zwar ist kein Track dabei von dem ich sagen würde der haut mich um, aber das Album ist so in der Gesamtheit schön zu hören, poppig, interessant und einfach gute Laune Musik, bei mir läufts die letzten Tage öfter mal durch, bei dir vielleicht auch bald?

7,0 von 10 erfolgreichen UK Künstlern