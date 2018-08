The Sweeper ist ein Film mit u.a. Dolph Lundgren, Bruce Martyn Payne und Claire Stansfield von EuroVideo aus dem Jahr 1998.

Blu-ray, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 97 Minuten

Dolph Lundgren, Bruce Martyn Payne, Claire Stansfield

Englisch, Deutsch

The Sweeper: Christian Erickson (Dolph Lundgren) ist der Top-Experte in der Minenentschärfung. Als während einer Routine-Räumaktion in Angola Rebellen sein Team von „Sweepers“ angreifen, kommt sein elfjähriger Sohn auf der Flucht im Minenfeld um. Unfähig den Schmerz des Verlustes zu bewältigen, taucht Erickson ab. Einige Zeit später wird mit der neuartigen Landmine A6 ein Anschlag auf einen US-Senator verübt. Man beauftragt die Sprengstoff-Spezialistin Michelle Flynn (Claire Stansfield), die die Spur nach Angola verfolgt. Nachdem sie in einem Anschlag ihr gesamtes Team verloren hat, sucht sie Erickson auf und bittet ihn um Hilfe auf der Suche nach den Drahtziehern. Schnell finden sich die beiden in einem politischen Komplott wieder, das weit über Waffenschmuggel hinausgeht.

Der Film ist schon round about 20 Jahre alt, er wurde jetzt wieder neu als Uncut Version veröffentlicht und enthält einige Szenen, die in bisherigen Versionen herausgeschnitten waren. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich den Film bis heute nicht kannte, es handelt sich auch eher um einen B-Action Film, die Effekte sind zwar ordentlich und ständige gehen irgendwelche Minen hoch, die Story ist aber eher lau. Wer aber die Lundgren Filme mag wird diesen auch lieben, das ist so der typische Dolph Lundgren Film aus den 90er Jahren und ebenfalls werden Actionfans auf ihre Kosten kommen, denn wie gesagt, es explodiert ständig was, kann man also auch mit lauer Story anschauen, viel Spaß bei dem Actiongewitter.

7,0 von 10 explodierenden Minen