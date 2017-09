The Sound of Islands-Guitar ist das neueste Album von Willy Astor und Donnerwetter (Cargo Records) aus dem Jahr 2017.

The Sound of Islands-Guitar von Willy Astor: Seit Langem zieht Willy Astor die Besucher seiner stets ausverkauften »The Sound of Islands«-Konzerte in seinen Bann. Seine Kombination von Komödiantenkunst und Gitarrenvirtuosität sucht im deutschsprachigen Raum seines Gleichen. »The Sound of Islands« – so nannte Astor 1994 das erste Album seines rein musikalischen Projekts. Sechs erfolgreiche Alben und zwei DVDs sind seither erschienen, auf denen Willy Astor und seine Musiker die Zuhörer mitnehmen in die Welt der unterschiedlichsten Musikstile, von Tango bis Bossa Nova, von afrikanischen Stimmungen bis Flamenco, von Blues über bayrische Volksmusik bis Jazz.

Ich bin Norddeutscher, ich kenne Willy Astor erst seit ein paar Jahren, weil ich mal, da muss ich etwas ausholen, eine Freundin in München hatte, die ich oft besucht habe. Da habe ich auch Willy Astor kennengelernt, also erfahren wer er ist, weil der Vater meiner damaligen Freundin so ein großer Fan von ihm war. Ich fand ihn sofort komisch und auch wenn ich erst Schwierigkeiten hatte ihn zu verstehen und den typisch bayerischen Humor zu verstehen habe ich mich gleich bei ihm wohlgefühlt. Das er aber auch Gitarre spielt und Alben veröffentlicht wusste ich bisher nicht, da bin ich ganz überrascht. Ich mochte die Sounds auch, es sind schöne Lieder, es hätten ruhig noch etwas mehr sein können. Ich kann euch die CD aber ganz klar empfehlen, wenn ihr Gitarrensounds mögt, hört aber einfach selbst mal rein, es lohnt sich.

7,0 von 10 Solo Künstlern