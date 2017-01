The Revenant: Bei einer Expedition tief in der amerikanischen Wildnis wird der legendäre Forscher und Abenteurer Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) brutal von einem Bären attackiert. Seine Jagdbegleiter, die überzeugt sind, dass er dem Tod geweiht ist, lassen ihn zurück. In seinem Überlebenskampf erleidet Glass unerträgliche Qualen und muss erleben, dass auch sein engster Vertrauter John Fitzgerald (Tom Hardy) ihn verrät und im Stich lässt. Mit übermenschlichem Willen zu überleben und angetrieben durch die Liebe zu seiner Familie kämpft Glass sich durch einen unerbittlichen Winter in der Wildnis zurück ins Leben.

Ich bin endlich dazu gekommen mir den Film anzusehen, am Wochenende auf SKY und bin richtig begeistert. Ich bin begeistert wie Leonardo DiCaprio gespielt hat, man hat ihm seine Rolle in jeder Sekunde abgekauft und auch wenn er die meiste Zeit alleine unterwegs war, wurde es niemals langweilig, im Gegenteil, der Film war an Spannung kaum zu überbieten. Besser als das waren die Effekte und die Landschaften. Alleine der Bärenkampf oder die Brutalität der Schießerei am Anfang, Wahnsinn, da bin ich richtig ausgeflippt, aber auch später diese Landschaften, die Stromschnellen oder Wasserfälle. Der Film hat mich sehr beeindruckt und DiCaprio hat hier verdient endlich seinen Oscar bekommen. Ich kann jeden raten sich den Film anzusehen, ob auf DVD oder auf SKY, es lohnt sich extrem. Einziger kleiner Kritikpunkt: Das Ende war halt sehr vorhersehbar ab einen gewissen Punkt, aber es passte zu dem Film, von daher ist das Kritik auf hohem Niveau, schaut euch den Film an.

