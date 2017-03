The New Erotic Photography: Über 350 frische und provokante Bilder von den internationalen Stars und Newcomern der erotischen Fotografie – unter anderem mit neuen Fotos der Digitalpionierin Natacha Merritt und von Eric Kroll.

„Lassen Sie mit New Erotic Photography Ihrer voyeuristischen Seite auf dem dünnen Grat zwischen Kunst und Erotik freien Lauf.“

― Irish Tatler, Dublin

Ich fand das Vorwort zu diesem Band, sehr interessant und zum Nachdenken anregend. Dort heißt es, dass Männer Liebe stärker mit Sex in Verbindung bringen als Frauen. Ich hab mich gefragt, ob das wirklich so ist, und denke ja. Es wird dort erklärt, was Männer und Frauen genau von Sex empfinden. Darüber musste ich ne ganze Weile nachdenken und hab mich also intensiv mit dem Thema beschäftigt. Letztendlich habe ich dann aber doch zunächst den Bildband durchgeschaut. Jeder Fotograf erklärt sich hier, erklärt wer er ist, warum er fotografiert und wie Fotos entstanden sind.

Die Bilder waren auch der absolute Hammer und damit meine ich eigentlich alle, denn hier ist Erotik wirklich Erotik. Mit erotisch meine ich also nicht die photogeshoppten Bilder aus Zeitschriften, sondern Frauen von nebenan, Models, die nicht so perfekt sind, eben ganz normale Frauen und das ist das, was ich persönlich realistisch auch am erotische finde. Das Buch zeigt auch ziemlich dicke Frauen und damit meine ich wirklich dick, doch auch das hat eine gewisse Erotik an sich, zumindest die Art wie die Frauen in Szene gesetzt worden sind. Ich bin von den Fotos ehrlich gesagt richtig begeistert und hab etwas in der Art auch vorher noch nicht gesehen. Wirkliche Erotik, Schaus Dir einfach selbst mal an.