The Mister ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 27. Mai 2019.

Letzte Aktualisierung am 12.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

The Mister: London 2019. Das Leben meint es gut mit Maxim Trevelyan. Er ist attraktiv, reich und hat Verbindungen in die höchsten Kreise. Er musste noch nie arbeiten und hat kaum eine Nacht allein verbracht. Das alles ändert sich, als Maxim den Adelstitel, das Vermögen und die Anwesen seiner Familie erbt – und die damit verbundene Verantwortung, auf die er in keiner Weise vorbereitet ist.

Seine größte Herausforderung stellt aber eine geheimnisvolle, schöne Frau dar, der er zufällig begegnet. Wer ist diese Alessia Demachi, die erst seit Kurzem in England lebt und nichts besitzt als eine gefährliche Vergangenheit? Maxims Verlangen nach dieser Frau wird zur glühenden Leidenschaft – einer Leidenschaft, wie er sie noch nie erlebt hat. Als Alessia von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, versucht Maxim verzweifelt, sie zu beschützen. Doch auch Maxim hütet ein dunkles Geheimnis.

Diese Liebesgeschichte ist sehr einfach geschrieben worden. Manche würden sicherlich sagen etwas zu flach, aber mir hat das gut gefallen, denn sie war zu jeder Zeit nachvollziehbar und gut zu verstehen. Matthias Scherwenikas und Regina Gisbertz machen ihren Job als Leser hier sehr hervorragend, ich kann euch daher sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuhören, denn auch wenn die Geschichte, wie gesagt, etwas flach ist, war sie sehr schön und kurzweilig.

7,0 von 10 geheimnisvollen Frauen