The Missing – Staffel 1: Der Familienurlaub von Tony und Emily Hughes (James Nesbitt, Frances O’Connor) endet in einem furchtbaren Albtraum. Im kleinen französischen Städtchen Chalons Du Bois verschwindet ihr fünfjähriger Sohn Oliver (Oliver Hunt) plötzlich in einer Menschenmenge. Die Polizei startet umgehend eine Suchaktion und beordert Julien Baptiste (Tcheky Karyo), einen der renommiertesten Ermittler Frankreichs, in den kleinen Ort. Ohne Erfolg: Der Junge bleibt spurlos verschwunden. Während die Verzweiflung der Eltern wächst, stürzen sich die Medien auf den spektakulären Fall. Acht Jahr später kehrt Tony Hughes an den Ort des Verbrechens zurück. Schuldgefühle und Schmerz haben seine Ehe zerstört, doch während Emily in einer anderen Beziehung den Neuanfang gewagt hat, sucht Tony weiter wie besessen seinen Sohn. Als neue Hinweise auftauchen, wird auch das Interesse des mittlerweile pensionierten Julien Baptiste wieder entfacht…

Ich habe mal einen Film gesehen mit ähnlicher Story, der schon ganz gut war, ich weiß nur nicht mehr genau wie der hieß, ich kann mich einfach nicht erinnern. Auf jeden Fall war dieser spannend, diese Serie allerdings war noch spannender und vor allem sehr kreativ. Kreativität einfach weil die Geschichte immer in zwei Zeitlinien erzählt wurde und man so ziemlich genau in die Story eingeführt wurde von Anfang an, einfacher kann man es kaum haben. Dabei kann man den Vater so gut verstehen, ich stelle mir das schrecklich vor, diese Ungewissheit. Schaut unbedingt mal selbst in diese Serie rein es lohnt sich sehr, nicht umsonst hat diese Serie in ihrem Heimatland einen so riesigen Erfolg gefeiert.

