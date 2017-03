The Love Boat – Die komplette Staffel 1: „Das Luxusschiff „Pacific Princess“ fährt mit seiner Crew um Kapitän Merrill Stubing (Gavin MacLeod), über die Weltmeere und legt an den verschiedensten Traumzielen an. Stets zu Diensten sind Schiffsarzt Adam Bricker (Bernie Kopell), Zahlmeister Burl „Gopher“ Smith (Fred Grandy) und Barkeeper Isaac Washington (Ted Lange). Julie McCoy (Lauren Tewes) als Kreuzfahrtmanagerin rundet das Team ab. Die Passagiere, berühmte amerikanische Gaststars aus jener Zeit, und die Crew erleben in traumhaften Kulissen aufregende Geschichten: Liebe und Affären, Täuschungsmanöver und Hochzeiten, sogar Diebstähle und Mord. Auf hoher See, zwischen Swimmingpool, Dinners und Cocktails, erlebt die Besatzung schicksalshafte Geschichten und bemüht sich stets mit Herz zu helfen und zu vermitteln.

Man ist das lange her, dass ich zum letzten Mal Love Boat gesehen habe, da war ich noch ein Kind, ich habe die Serie früher geliebt und keine Folge verpasst. So konnte ich mich sogar an einige wenige noch ganz dunkel erinnern. Ich habe die erste Staffel richtig weggesuchtet, das hat so viel Spaß gemacht, die Serie hat an Flair nichts von früher verloren und ist immer noch unterhaltsam wie witzig zugleich. Am besten ist aber das typische 80er Jahre Serienverhalten. Am Anfang furchtbar viele Probleme und am Ende haben sich wieder alle lieb, heile Welt sozusagen. Endlich gibts die erste Staffel zumindest auf DVD, ich kann sie euch mehr als empfehlen, ein MUSS für jeden der es früher gesehen und geliebt hat.

