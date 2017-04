The Legend of Zelda – Breath of the Wild Collector’s Edition (Lösungsbuch):

Bonusinhalte der Collector’s Edition: Premium-Hardcover, großformatiges Kartenposter und 16-seitige Galerie mit handverlesenen Konzeptzeichnungen.

Verständlich & Übersichtlich: Aufwendig gekennzeichnete Karten und Screenshots führen dich bei allen Aufgaben und in allen Dungeons ans Ziel.

Allumfassend: Alle Nebenaufgaben, alle Prüfungsschreine, alle Informationen über Sammelobjekte, alle optionalen Herausforderungen, Mini-Games, Freischaltbares, Easter Eggs und mehr. Hier entgeht dir nichts!

Rätselmeister: Sämtliche Puzzles und Rätsel entschlüsselt aufbereitet. Wir erklären nicht nur – wir zeigen es!

Erfolgreiche Taktik: Erprobte und nachvollziehbare Strategien, die selbst den härtesten Endgegnern das Fürchten lehren.

Hilfreich & Informativ: Ausführliche Informationen über alle Gegenstände und Monster inklusive verborgener Parameter.

Mit The Legend of Zelda – Breath of the Wild ist Nintendo ein großartiges Spiel gelungen. Der Grafikstil ist gelungen, die Spielwelt riesig und frei begehbar, also sehr offen gestaltet. Man hat das Gefühl zu jeder Zeit tun zu können was man will, dinge zu entdecken und eben einfach in einer Spielwelt leben. Allerdings wird man so auch ganz schön erschlagen von den vielen Möglichkeiten, was dieses Buch einfach sehr wertvoll macht, denn das Buch nimmt dich an die Hand, führt dich genau durchs Spiel ohne dir die Story zu verraten. Mit diesem Buch kannst Du alle Rätzel lösen und siehst wirklich alles, was es zu entdecken gibt, eine Komplettlösung bis ins kleinste Detail.

Ich kann euch das Buch wirklich empfehlen, eine so gut gemachte Komplettlösung habe ich bisher noch nicht in den Händen gehalten, so wird das Spiel wirklich noch einmal ein Stück weit intensiver, allerdings empfehle ich euch auch das Spiel erst ohne durchzuspielen, dann macht das spätere entdecken nochmal etwas mehr Spaß. Viel Spaß beim daddeln.