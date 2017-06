The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Vergessen Sie, was Sie bisher über „The Legend of Zelda“ wissen! Begeben Sie sich in eine neue Welt voller Abenteuer und Entdeckungen in „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, einem innovativen neuen Spiel in der beliebten Reihe. Reisen Sie über Felder, durch Wälder und auf Berggipfel, und finden Sie im Laufe dieses mitreißenden Abenteuers heraus, was aus dem zerstörten Königreich von Hyrule geworden ist.

Ich kann mich noch genau an die Zeit erinnern wo ich so 13 oder 14 war, damals war The Legend of Zelda: A Link to the Past relativ neu auf dem SNES und ich hatte auf der Konsole von meinem Stiefvater einen Spielstand. Das war das erste Zelda was ich durchgespielt habe. Danach war es das schon fast, ich habe viele Zelda Spiele angespielt, keines hat mich so weggehauen wie die SNES Version damals. So hat mich auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht sonderlich interessiert am Anfang und war für mich kein Grund die Konsole zu kaufen.

Bis ich es dann zum ersten Mal selbst spielen durfte. Nur ein paar Minuten bei meinem Stiefvater, aber das hat gereicht um mich zu infizieren. Ich habe dann zwei Tage nur noch Zelda Videos auf YouTube geschaut und war dann relativ schnell klar darüber das ich das brauche, das ich das spielen will und was soll ich sagen, seit dem suchte ich es beinahe jeden Tag.

Mich hat es einfach begeistert, dass man diese riesen Spielwelt zu Füßen gelegt bekommt und im Grunde sofort überall hinkommen kann, sich alles anschauen kann, man kann sich sozusagen drinnen verlieren und somit ist das neue Zelda kein Spiel das man mal eben nen Stündchen spielt, nein, wenn man es einmal an hat, dann vergehen schnell mal 5 Stunden und mehr.

Ich habe mittlerweile dutzende Stunden gespielt, bin lange nicht durch, entdecke selbst in Gebieten wo ich war noch neues und verliere mich regelmäßig in dieser schönen Welt und dem nahezu perfektem Zelda-Spiel, ich kann euch einfach nur empfehlen, am liebsten würde ich euch zwingen, es auch einmal zu spielen.