The Legend of Zelda – Art & Artifacts ist ein Artbook rund um eines der wohl beliebtesten Videospiele unserer Zeit aus dem TOKYOPOP Verlag.

The Legend of Zelda – Art & Artifacts: Ich habe Zelda als Jugendlicher geliebt, das GanmeBoy Spiel Links Awakening, hieß es glaube ich, war genial. Auf dem SNES spielte ich dann A Link to the Past monatelang immer und immer wieder. Das war eines der ganz wenigen Spiele, die mich so sehr begeistert haben, dass ich sagen würde „Es ist perfekt“. Kaum ein anderes Spiel hat mich danach wieder so gepackt.

Allerdings habe ich dann einige Jahre gar nicht mehr gespielt und erst mit der Nintendo Switch das neue Zelda für mich entdeckt und was soll ich sagen? Es ist wieder wie früher, noch genialer, noch umfangreicher und noch spaßiger. Ich bin dadurch wieder so richtig im Zelda Fieber. So musste ich mir also auch dieses Artbook besorgen, das echte Fans schon im Regal stehen haben sollten.

THE LEGEND OF ZELDA steht für mitreißende Abenteuer, grandioses Artwork und einzigartige Spielkonzepte. Mit seinen Games rund um den sagenumwobenen Helden Link definiert NINTENDO das Genre der Adventure-Rollenspiele immer wieder neu und verknüpft dabei Altbewährtes mit innovativen Ideen. Nach dem grandiosen Erfolg des Artbooks HYRULE HISTORIA öffnet NINTENDO seine privaten Schatztruhen nun ein weiteres Mal und verzaubert uns in THE LEGEND OF ZELDA: ART & ARTIFACTS mit umwerfenden Farbillustrationen der ersten 30 Jahre, Charakterdesigns, bisher unveröffentlichtem Material, einem Ausklapp-Poster, exklusiven Zeichnungen zum Game BREATH OF THE WILD und vielem mehr. Zum krönenden Abschluss bietet das Werk in einem umfangreichen Interview mit den Künstlern und Entwicklern von NINTENDO noch einen wertvollen Blick hinter die Kulissen der japanischen Videospielschmiede.

9,0 von 10 Videospielhelden