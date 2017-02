The Laws Of Power von Assimilation

The Laws Of Power: Das neue oldschoolige Death Metal Album von Assimilation.

Vor einigen Tagen wurde mir die Band empfohlen. Ich habe bisher muss ich ganz ehrlich sagen mit Death Metal nicht so viel am Hut gehabt aber ich mag Heavy Metal und der Unterschied ist ja nicht so riesig wenn man mal von den Gesang absieht. Mir wurde im Speziellen das Lied Apotheosis empfohlen, das war auch eher ein langsameres und auch nicht so schlimm von Gesang, dass das gar nicht mal so schlecht Klang wenn ich ehrlich bin. Bei den restlichen Liedern habe ich dann aber festgestellt dass die Musikrichtung nicht wirklich meinem Geschmack entspricht. Das Album hat 14 Lieder, das ist ausreichen von der Menge. Ich glaube ein Death Metal Fan würde sich über die Musik sehr freuen mein Geschmack war es letztendlich leider nicht. Hört aber einfach selbst mal rein und macht euch selbst ein Bild davon.