The History of Graphic Design. Vol. 2, 1960–Today ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 8. Oktober 2018.

The History of Graphic Design. Vol. 2, 1960–Today: In allen Turbulenzen der Vergangenheiten hat das Grafikdesign durch lebendige und prägnante Verknüpfungen von Bild und Idee den Zeitgeist zum Ausdruck gebracht. Es ist in jeder Sekunde allgegenwärtig: von der minimalistischen Verpackung bis zur farbenfrohen Reklame, von der intelligenten Umweltgrafik bis zur schlanken Schnittstelle. Dabei geht es ebenso um die Vermittlung von Informationen wie um die Widerspiegelung kultureller Ziele und gesellschaftlicher Werte.

Dieser zweite Band vervollständigt die bis heute umfassendste Erforschung des Grafikdesigns, indem er die Zeit von den 1960er-Jahren bis zur Gegenwart darstellt. Rund 2.500 wegweisende Entwürfe aus aller Welt führen uns in diesem Bildatlas durch die jüngste Geschichte – von der Begründung des International Style bis zu den Umwälzungen des digitalen Zeitalters. Etwa 130 Schlüsselwerke werden in detaillierten Analysen betrachtet. Daneben finden sich 120 Biografien der wichtigsten Designer dieser Zeit, darunter Massimo Vignelli (Orientierungssystem der New Yorker U-Bahn), Otl Aicher (Erscheinungsbild der Lufthansa), Yusaku Kamekura (Nikon-Plakatkampagne), Paula Scher (Markenbild der Citibank), Neville Brody (Zeitschrift The Face) und Stefan Sagmeister (Plakate mit handschriftlichen Texten).

Mit großer Sachkenntnis hat Autor Jens Müller die herausragenden Entwürfe jedes Jahres ausgewählt. Dazu liefert er einen Zeitstrahl mit wichtigen Meilensteinen des Designs. Der chronologisch geordnete Band stellt jedem Jahrzehnt einen kurzen Überblick voran sowie eine visuell beeindruckende Zeittafel, die die Vielfalt des grafischen Schaffens in jeder Dekade veranschaulicht und zugleich ihre Bedeutung für die Weltverhältnisse beschreibt. Diese Sammlung wichtiger grafischer Werke repräsentiert die längst überfällige Betrachtung eines kreativen Bereichs, der sich ständig entwickelt, verändert und zu neuen Höchstleistungen antreibt. Seine Schlüsselwerke fungieren als Koordinaten zeitgenössischer Geschichte; sie helfen uns abzuschätzen, wie stark der Einfluss des Grafikdesigns auf unseren Alltag ist.

10 von 10 Designs