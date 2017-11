The Good Neighbor – Jeder hat ein dunkles Geheimnis ist ein Film mit u.a. James Caan von Koch Media aus dem Jahr 2016.

The Good Neighbor – Jeder hat ein dunkles Geheimnis: Die beiden Teenager Ethan und Sean haben sich ein perfides Experiment ausgedacht: Sie wollen ihren mürrischen alten Nachbarn Harold Grainey glauben machen, dass es in seinem Haus spukt. Mittels der heimlichen Installation moderner Technik können sie Harold nicht nur rund um die Uhr überwachen, sondern überdies verschiedene Vorfälle wie sich öffnende Türen oder flackernde Lampen auslösen. Die Streiche zeigen zwar allmählich ihre Wirkung, doch reagiert Harold anders als erhofft. Sind die beiden Jungs auf ein dunkles Geheimnis gestoßen, das nicht nur ihr Experiment, sondern auch ihre eigene Sicherheit gefährdet?

Kennt ihr noch den Film Disturbia mit Shia LaBeouf? The Good Neighbor – Jeder hat ein dunkles Geheimnis hat was davon, ich glaube die Macher fanden den Film Disturbia auch ziemlich gut. Aber das ist ja manchmal so, dass Filme sich ähneln. Ich fand The Good Neighbor – Jeder hat ein dunkles Geheimnis gut. Zwar blieben wirklich harte Szenen auf und auch besonders spannend war er nicht gemacht, also ich hatte mir das nervenaufreibender gewünscht. Allerdings lag der Fokus eher auf der Tatsache seinen Nachbarn zu beobachten, auf dem Stalken. Zum Ende hin wurde es etwas spannend und zuletzt traurig, so traurig, dass ich dann auch überrascht über die Wendungen war. Man kann also sagen, dass der Film gut ist, die schauspielerische Leistung von James Caan natürlich ein Hingucker, aber er wurde nicht so stark umgesetzt wie ich mir das gewünscht hätte. Trotzdem ist er sehenswert und ich kann euch empfehlen euch mal ein eigenes Bild zu machen.

7,0 von 10 alleine lebenden alten mysteriösen Männern