The Golden Age of Formula 1: Das ideale Geschenk für Liebhaber von Fotokunst, Formel 1 und dem Zeitgeist der 60er. Eine Hommage an eine der aufregendsten Epochen des Motorsports. Der Band erhielt beim ADAC Buchpreis den 2. Platz in der Kategorie Motorsport Das Meisterwerk eines der bedeutendsten Chronisten der Formel 1. Rainer W. Schlegelmilchs Buch über die packendste Ära des Rennsports gibt es jetzt auch in einer verkleinerten preisgünstigen Ausgabe Mit ihrer packenden Symbiose aus Geschwindigkeit, Technik und Heldenmut ist die Formel 1 eines der größten Spektakel der Neuzeit. Rainer W. Schlegelmilchs eindrucksvolle Fotografien lassen die sechziger Jahre wieder lebendig werden, die klassischen Rennwagen, die großen Champions und denkwürdigen Siege. Alle großen Namen sind hier versammelt Jim Clark, Jacky Ickx und Jack Brabham, um nur einige zu nennen. Dieser Band bringt die Fans der Formel 1 so nah ans Geschehen, dass sie schon fast Gummi riechen und das Röhren der Motoren hören können! Schlegelmilch ist seit 1962 Motorsportfotograf. Er hat sämtliche Größen des Renngeschäfts fotografiert und mit seinem unverwechselbaren Stil die ganze Dramatik des actionreichen Sports eingefangen.

Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, das war dann auch die Zeit in der ich meine ersten Erfahrungen mit der formel 1 gesammelt habe. Damals war das noch ein riesiger Sport, Ende der 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre. Man könnte sagen der große Siegeszug fing eben in der Zeit der 60er Jahre an, dies Buch zeigt das eindrucksvoll. Heute ist die Formel 1 bei weitem nicht mehr so spannend, es kommt ja auch immer weniger auf die Fahrer an, auf das Können derer. Das war früher anders, das war selbst in den 80er Jahren noch anders und in den 60er Jahren noch viel mehr. Leider habe ich diese Zeit nicht erlebt, ich glaube für Motorsportfans war das grandios, daher habe ich auch so einen Spaß an diesem Buch gehabt, man wird ein wenig in diese Zeit hineinversetzt, auch wenn man sie nicht mitgemacht hat, riecht man quasi das Benzin. Für die von euch, die das noch erlebt haben wird das Buch noch ein größeres Highlight sein, da ist ein Kauf eigentlich Pflicht.