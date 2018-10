The Gardens Between ist ein Adventure von The Voxel Agents für die PlayStation 4 (PS), das am 20. Oktober 2018 erscheint.

The Gardens Between: Tauche ein in ein surreales Rätsel-Abenteuer und folge den besten Freunden Arina und Frendt in eine mysteriöse Welt voller wunderschöner Garteninseln. Reise in der Zeit vor und zurück, um die Geheimnisse jedes Gartens aufzudecken, und erlebe auf deinem Weg eine Geschichte über Freundschaft, Kindheit und das Erwachsenwerden. The Gardens Between ist eine Hommage an die beständige Kraft der Freundschaft. Nicht nur die Figuren selbst werden gesteuert, sondern auch die Kraft, die ihr Verhältnis beeinflusst und verändert: die Zeit. In dem mysteriösen Reich, in dem sie sich wiederfinden, lassen sich Ursache und Wirkung manipulieren, denn hier fließt die Zeit in alle Richtungen. Auf dieser surrealen Reise eröffnet sich dir nach und nach die Geschichte ihrer Freundschaft.

Ich bin die Tage eigentlich nur auf dies Spiel aufmerksam geworden, weil es so süße Grafik hat, da hab ich es mir einfach mal zugelegt, weil ich im ersten Moment dachte es ist was in der Art wie Brothers A Tale Of Two Sons, ein Spiel das ich sehr geliebt habe. Im Grunde hat es ähnliche Elemente, man steuert hier aber nicht die beiden Freunde, sondern die Zeitlinie um sie herum. Am Anfang ist das noch einfach, da geht es dann nur darum die Welten zu durchqueren in dem man die Zeit vorwärts dreht. Doch das wird schnell schwerer. Es warten immer härtere Rätsel auf einen, denn neben der Zeitlinie muss man noch mit verschiedenen Dingen interagieren oder die Zeitlinie anderer Dinge, unabhängig der eigenen, verändern. Klingt unheimlich kompliziert, wird in den letzten Level auch ordentlich schwer, aber nie unmöglich zu lösen. Die Geschichte drumherum, um Freundschaft, hat mir auch sehr gut gefallen und es wird schnell klar, dass das kein gutes Ende nimmt, wenn man so will. Was genau passiert will ich euch nicht verraten, ihr sollt es ja noch selbst spielen. Mir hat das Spiel gefallen, es ist günstig und man braucht round about 2-3 Stunden zum durchspielen, wenn man auch alle Trophys macht. Wie gesagt, zum Ende hin hat es das Spiel in sich, aber nie unfair schwer. Wer auch Platinum Trophys aus ist, wird diese schnell bekommen. Viel Spaß beim spielen.

8,0 von 10 Baumhäusern