The Franz Kafka Videogame: The Franz Kafka Videogame ist ein originelles Rätsel/Adventure Game inspiriert von den Werken Franz Kafkas. Der Protagonist K. erhält urplötzlich ein mysteriöses Stellenangebot, was sein Leben vollkommen verändert und ihn zu einer weiten Reise zwingt. Zu seiner Überraschung entpuppt sich die Welt fern seiner Heimat als alles andere als normal. Gemeinsam mit K. durchlebst du eine Stimmung der Skurrilität, des Surrealismus, und der totalen Ungewissheit.

Endlich habe ich mal wieder Zeit zum daddeln gehabt diese Tage, nach meinem Umzug wars ja auch erst ziemlich stressig, dazu noch einige Unternehmen die mir ein bisschen auf den… aber ich schweife ab. Endlich habe ich mal wieder Zeit zum zocken und seit längerem schon wollte ich mir The Franz Kafka Videogame von Daedalic anschauen, die Jungs dort machen einfach so herrliche Adventure, dass man geradezu gezwungen ist reinzuschauen. The Franz Kafka Videogame ist wieder mal eines davon, zwar ist die Story eher kurz geraten, dafür das Rätseldesign umso cooler. Wie die Story zwar wirr, aber herrlich, weil man einfach manchmal erst auf Sachen kommt wenn man sie angeklickt hat. In der ersten Szene zb. sucht man ein Kanninchen, dass es letztendlich ein Schatten bzw. Lichtkegel ist, der den Umriss hat merkt man erst spät, wenn dieser schon scheint. Und so zieht sich das ganze Spiel hin. Auf manche Dinge kommt man selbst, manche ergeben sich und man hat dann immer das Gefühl „Wie genial ist das denn“. Auf solche Rätsel muss man auch erst einmal kommen, Respekt an die Jungs von Daedalic. Leider ist es, wie gesagt, sehr kurz, dennoch macht es riesen Spaß und ich kann euch sehr empfehlen mal reinzuschauen.