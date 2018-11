The Forest ist ein Spiel von Endnight Games Ltd, das am 6. November 2018 für die PlayStation 4 erschien.

Jetzt für die PS4 kaufen

The Forest: Du findest eine lebende, atmende Welt, in der du jeden Baum und jede Pflanze zerkleinern kannst. Unter der Erde wartet ein riesiges Labyrinth aus Höhlen und Seen auf dich. Fälle Bäume, um dir ein Lager zu bauen, oder fache ein Feuer an, um warm zu bleiben. Suche nach Essen, damit du nicht verhungerst. Baue entweder einen kleinen Unterstand oder eine riesige Festung am Meer. Stelle Fallen und Verteidigungsbauten auf, damit dir niemand zu nahe kommt. Erkunde und baue im Tageslicht und verteidige dann deine Basis in der Nacht. Stelle Waffen und Werkzeuge her. Du kannst dich entscheiden, ob du dich am Abend verbarrikadieren willst oder in die Offensive gehst und den Feind selber angreifst. Verteidige dich gegen einen Klan genetischer Mutanten, die ihren eigenen Glauben haben, Familien, eine Moral und die fast menschlich erscheinen. Wende List und Schläue an, um deinen Feinden aus dem Weg zu gehen, oder greife sie direkt mit selbstgebauten Waffen aus Stöcken und Steinen an.

Eines sei gleich vorweg gesagt, The Forest ist kein Spiel für schwache nerven und lange Zeit seine Basis aufzubauen, sich um alles gemütlich zu kümmern hat man ebenfalls nicht, denn man muss ständig Angst haben, dass man von Mutanten angegriffen wird. Man muss aber noch mehr als nur überleben, was schon schwer genug ist, man muss auch noch einer Story folgen, die gar nicht mal so uninteressant ist. Zum Ende hin, im Endcontent wird das Spiel dann nochmal richtig interessant, bis dahin geht es aber darum sich so gut wie möglich auszurüsten und so gut wie möglich mit der Spielwelt zu interagieren, nur so gelangt man zum Ende, wie gesagt, das ist echt nicht einfach und nichts für schwache Nerven. Das ist einer der Spiele, die ich zb. nur immer mal nen Stündchen spielen kann, mir ist das schon fast zu heftig gewesen, aber im positiven Sinne. Ich kann euch das Spiel wirklich empfehlen, aber nur wenn Du starke Nerven hast.

8,0 von 10 hässlichen Mutanten