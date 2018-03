The Foreigner ist ein Actionthriller mit u.a. Jackie Chan und Pierce Brosnan von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2017.

The Foreigner: Durch einen unglücklichen Zufall wird Fan, die Tochter des Geschäftsmanns Quan (Jackie Chan), bei einem Bombenattentat irischer Terroristen in London getötet. Durch dieses Ereignis traumatisiert sinnt Quan, einstiger Vietcong-Kämpfer, auf Rache. Auf seiner Suche nach der Identität der Terroristen, bittet er den britischen Regierungsbeamten Liam Hennessy (Pierce Brosnan) um Unterstützung. Nachdem er von offizieller Seite aber keine Hilfe bekommt, nimmt er das Gesetz selbst in die Hand und geht auf einen persönlichen Rachefeldzug…

Wenn man Jackie Chan kennt, weiß man dass diese immer voller Action und auch voller Witz sind. Beinahe Slapstick Einladen, eben typisch für Jackie Chan. Dieser Film ist komplett anders, hier zeigt sich Jackie Chan von einer extrem ernsten und verbitterten Seite. Das habe ich so in der Art noch nicht gesehen und war in jeder seiner Szenen einfach schwer begeistert. Ich würde soweit gehen und behaupten, dass das hier seine beste schauspielerische Leistung war, einfach nur top.

Vielleicht macht das auch die Story, ich liebe Rachethriller, wenn ich auch mit dieser ganzen IRA Sache nicht so viel anfangen kann und diese Handlungsstränge eher langweilig fand. Aber darum geht es dem Charakter von Jackie Chan auch nicht, der will nur Rache für seine Tochter und man merkt hier sehr schnell: Man sollte sich nicht mit einem Mann anlegen, der nichts mehr zu verlieren hat.

8,5 von 10 Kampfszenen mit Jackie Chan