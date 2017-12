The Expanse – Staffel 1 ist eine Serie mit u.a. Thomas Jane, Steven Strait, und Shohreh Aghdashloo von Pandastorm (WVG Medien GmbH) aus dem Jahr 2016.

The Expanse – Staffel 1: Im 24. Jahrhundert haben die Menschen das Sonnensystem kolonialisiert. Die U.N. ist zur Weltregierung aufgestiegen, der Mars ist eine unabhängige Militärmacht. Beide Planeten sind auf die knappen Ressourcen des Asteroidengürtels angewiesen. Diese werden dort unter schlechten Bedingungen von den Gürtlern abgebaut. Unter ihnen hat sich eine militante Widerstandsgruppe gebildet, die Outer Planets Alliance (OPA). Das Sonnensystem steht an der Grenze zum Krieg, ein einziger Funke könnte diesen auslösen…

Ich hatte mit dem Release dieser Serie zum ersten Mal überhaupt was davon gehört und bin da erst einmal skeptisch herangegangen, denn ich bin der totale Science-Ficton Liebhaber und kenne mich in dem Genre eigentlich sehr gut aus. Ich habe dann mal vorsichtig reingeschaut und war sehr positiv überrascht. Es gibt keine Außerirdischen, der Mond und Mars sind von Menschen besiedelt, die Erde ist überbevölkert, das Wasser ist knapp und mehr wert als Gold. Also eine Zukunft die sehr authentisch wirkt und die man sich durchaus für die Menschheit vorstellen kann. Dies als Thema zu machen ist mutig, wer schaut schon gerne in seine eigene Zukunft, wenn sie so aussieht, daher wird die Serie wohl bei der breiten Masse nicht ankommen, ich möchte aber meinen Teil dazu beitragen, dass sie eben doch bei euch ankommt und das ihr doch mal ein Auge reinwerft, denn sie ist wirklich gelungen. Sie zeigt uns den Spiegel, ist authentisch, dabei aber nie langweilig, eine solide Science-Fiction Serie, schaut einfach mal rein.

8,5 von 10 Wasservorräten