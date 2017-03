The Essentials von Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox: Das soll Scott Bradlee und seiner Postmodern Jukebox erstmal einer nachmachen: über 500 Millionen Views und mehr als 2 Millionen Abonnenten auf Youtube. Geschafft hat er das mit einer brillanten Idee und unwiderstehlichen Musikclips, in denen er aktuelle Pop- und Rocknummern in swingenden und groovenden “altmodischen” Arrangements einen ganz neuen Sound verpasst. Mit einer wechselden Besetzung von Sängern und Musikern bringt er Songs von Miley Cyrus, Radiohead, Ellie Goulding, Justin Bieber, Outkast und anderen nostalgisch zum Funkeln. The Essentials enthält erstmals eine Auswahl der größten Hits, die Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox in den letzten Jahren eingespielt haben. Die Tracks haben bei YouTube zusammen mehr als 146 Millionen Views erreicht. Der Clou: obwohl die Band ihre Karriere dem Internet verdankt, erscheint das Album nur auf CD, eine LP ist in.

Ich stehe ja total auf Jazz Musik, wer hier öfter mal liest, wird das ohnehin schon wissen. Ich gehe ja auch gerne mal in Jazz Clubs. So habe ich zuletzt die französische Band Carrousel gesehen, aber auch deutsche Künstler wie Götz Alsmann finde ich hervorragend. Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox kannte ich, wenn ich ehrlich bin bisher nicht. Aber eines kann ich nach dem Hören sagen. Nicht umsonst haben die 500 Millionen Aufrufe auf YouTube, die machen mit ihren Cover Versionen den Jazz für die breite Masse verfügbar, was ich absolut klasse finde. Das Album war auch randvoll, mit 18 Tracks, bei denen einer gelungener als der andere war. Ich kann euch sehr empfehlen da einmal reinzuhören und den Jazz für euch zu entdecken, eine sehr schöne Musikrichtung.