The Escort – Sex sells: Wer auf moderne Märchen und romantische Liebeskomödien a la „Pretty Woman“ steht, sollte an „The Escort-Sex sells“ nicht vorbeisehen. Denn diese witzige und zugleich anrührende Geschichte über zwei eigentlich verlorene Seelen aus der sogenannten Generation Y, die gebeutelt ist von Illusionslosigkeit, dem Kampf um Erfolg und der Sehnsucht nach wahren Gefühlen, lässt definitiv jedes Herz höherschlagen. Folgen Sie hier der attraktiven, intelligenten Edelhure Victoria, die vorgibt, sich aus rein wirtschaftlichen Gründen zu prostituieren. Denn wer glaubt nicht insgeheim an den Zauber echter Liebe?

Und so wurde der Regisseur Will Slocombe („Cold Turkey“, „Reception“ ) für „The Escort-Sex sells“ 2015 zudem für den La Muse Award nominiert und in Großbritannien schaffte es die romantische Komödie sogar auf Platz 2 der Charts. Dies liegt neben der exquisiten Besetzung mit Michael Doneger („This Thing with Sarah“, „Four Dogs“) und Lyndsy Fonseca („Kick Ass“, „Hoe I Met Your Mother) in den Hauptrollen und Bruce Campbell („Spider Man 2“, „Armee der Finsternis“) und Rumer Willis („House Bunny“, „Hostage-Entführt“), die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore in den Nebenrollen an der bezaubernden Story: Mitch (Michael Doneger) ist Journalist, ein Träumer und obendrein auch noch sexsüchtig.

