The Escapists 2 ist ein Spiel von Team17 Digital Ltd aus dem Jahr 2017.

The Escapists 2: Herstellen, Stehlen, Raufen und Entkommen! Es wird Zeit, aus den härtesten Gefängnissen der Welt zu entkommen, indem du in das Leben eines Insassen in The Escapists 2 zurückkehrst – jetzt auch mit Mehrspieler-Modus! Schaffst du es, zu entkommen?

Wer jetzt aber denkt das Spiel ist eher lustig gemacht der irrt sich, denn auch wenn die Grafik lustig und oldschool erscheint, steckt dahinter ein wirklich gelungenes Spiel. Man muss aus dem Gefängnis entkommen und sich so seine Strategie suchen. Man muss eben auf die Wachen achten, man muss schauen, wie sie eingesetzt werden, dann ist es einem erlaubt zu craften, also Waffen und Werkzeuge herzustellen und eben zu graben. Nebenbei muss man auch noch den Alltag im Knast erledigen, dazu zählt Wäsche waschen, oder aufpassen, dass man keiner Gang in die Quere kommt. Hat man das erledigt, kann man in Ruhe in seiner Zelle graben und den Dreck der dabei entsteht beispielsweise im Klo runterspülen. Ich hab den Ausbruch bisher allerdings noch nicht geschafft, das Spiel ist da anspruchsvoll, schaut aber einfach selbst mal rein.

8,5 von 10 Knastbrüdern