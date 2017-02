The Enfield Haunting – Die Komplette Serie: Unerklärliche Geschehnisse ereignen sich in einem Haus im Londoner Stadtbezirk Enfield im Jahr 1977. Gegenstände fliegen, unerklärliche Stimmen ertönen – das kleine Mädchen Janet scheint von einem Poltergeist heimgesucht zu werden. Maurice Grosse, der Amateurforscher der Parapsychologischen Gesellschaft, sowie der professionelle Geisterjäger Guy Playfair versuchen, Janet und ihrer Familie zu helfen und sie vor den Attacken des Poltergeistes zu schützen. Ist es Zufall, dass Maurice Grosses tödlich verunglückte Tochter ebenfalls Janet hieß? Und was hat der Poltergeist mit dem schon seit langer Zeit verstorbenen Mann zu tun, der einst in dem Haus lebte?

Immer wenn ich bei Geisterfilmen lese, dass die Story auf einer wahren Geschichte beruht, dann schaudert es mir. Es läuft mir eiskalt den Rücken runter, aber nicht weil ich mich grusel, sondern weil ich Geistergeschichten so weit hergeholt finde, ich glaube absolut nicht an diese „übernatürlichen“ Dinge. Das ist in meinen Augen totaler quatsch und daher meide ich meistens auch solche Filme. Interessant an The Enfield Haunting war im Grunde nur, dass ich gelesen hatte, das die Serie auf ARTE lief. Ich schaue relativ viel ARTE, ich finde das Fernsehen etwas anspruchsvoller und daher dachte ich mir ich schaue in The Enfield Haunting einfach mal rein und besorge mir die Serie.

Gut das ich das getan habe, denn die Serie war wirklich sehr gelungen. Nicht so Hollywood dramatisch wie man es aus Geisterfilmen kennt, sondern schon irgendwie realistischer, natürlich trotzdem sehr weit hergeholt, aber noch im Rahmen. Ich muss sogar ehrlich sagen, dass ich die Serie sehr spannend fand. Nach der ersten Folge wollte ich unbedingt wissen wie es weiter geht, das habe ich bei Geisterstorys dann doch eher selten. Auch das Format dieser Miniserie war gelungen, im Grunde wie ein langer Film mit einem sehr schönen Spannungsbogen, ach, schaut einfach selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

