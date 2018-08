The End? ist ein Horrorfilm mit u.a. Alessandro Roja, Claudio Camilli, Benedetta Cimatti und Euridice Axen von EuroVideo aus dem Jahr 2017.

The End?: Claudio Verona (Alessandro Roja) ist ein arroganter und skrupelloser Geschäftsmann, der vor nichts zurückschreckt, wenn es um seinen eigenen Erfolg geht. Als er auf dem Weg zu einem Geschäftstermin im Aufzug steckenbleibt, geht es plötzlich um weit mehr als einen großen Deal. In Rom ist eine mysteriöse Epidemie ausgebrochen, die Menschen in blutrünstige Zombies verwandelt und plötzlich ist sein metallener Käfig der sicherste Ort, an dem er sein kann. Doch auch das ändert sich schnell, als die Zombies auf ihn aufmerksam werden.

The End? Na wann kommt denn endlich The End? dachte ich irgendwann in dem Film. Damit will ich gar nicht sagen das der Film schlecht war, ich fand ihn nur sehr in die Länge gezogen, weil dieser Fahrstuhl an sich nicht viel hergibt. Manchmal kommen Menschen vorbei, werden von den Zombies gekillt und wie es dann weiter geht kann man erahnen. Spannender fand ich die Stellen wo er sich Streams von draußen angesehen hat, News gelesen hat und so, die Angst in ihm hochstieg. So bin ich etwas hin- und hergerissen. Das Problem war auch, dass er direkt arrogant rüber kam, man hat keine große Chance gehabt sich mit dem Charakter anzufreunden, dass ich gedacht habe, es wäre eigentlich gar nicht schlimm wenn der draufgeht. Man hätte definitiv mehr aus dem Film rausholen können, schlecht war er aber nicht, Zombiefans werden den Film sicher mögen, denn die Masken waren gelungen, das sah schon heftig aus, schaut doch einfach selbst mal rein.

