The Disney Afternoon Collection: The Disney Afternoon Collections mit beliebten Disneyfiguren versetzt dich in die goldene Spielära mit Nachmittagen voller Abenteuer. Gehe mit Dagobert Duck rund um die Welt auf Schatzsuche, bekämpfe als der Held Darkwing Duck Verbrecher, erhebe dich als Star-Pilot Balu der Bär in die Lüfte, und schalte als Chip and Chap im Koop-Modus Al Katzone aus. Alle sechs klassischen Spiele haben neue und verbesserte Visuals sowie Filteroptionen für den Retro-Look.

Diese Sammlung bietet auch neue Spielarten für den Bosslauf und Zeitangriffsmodus. Alle regen das Spiel auf Zeit an und es gibt Online-Bestenlisten. Mit der neuen „Rücklauf“-Funktion lässt sich die Zeit zurücklaufen und man erholt sich schneller von Fehlern. So werden diese herausfordernden Titel für Anfänger zugänglicher. Und als Tüpfelchen auf dem i bietet das Spielmuseum Geschichtsliebhabern eine Fülle an Extras, um die Ära der ursprünglichen Veröffentlichungen zu feiern. Konzeptkunst und Musik wurden alle liebevoll bewahrt.

Diese alten Disney Spiele ab 1989 sind einfach genial, es gibt DuckTales zb. als überarbeitete frische Version auf der Xbox, ich dachte ja erst das man das nun mit allen Spielen gemacht hat, aber viel besser, man hat die Original Spiele genommen, in der schönen alten NES Grafik, für Nostalgiker wie ich es auch einer bin. Ich habe die Spiele in meiner Jugend schon gespielt und habe jetzt wieder die Möglichkeit. Sogar mit ein paar zusätzlichen Funktionen, von denen die Rückspulfunktion die coolste ist, denn seien wir ehrlich, die Games früher waren bockschwer und man will sie heute nicht mehr so knallhart durchspielen, sondern einfach im Kern noch einmal erleben, daher finde ich diese Funktion und diese Zusammenstellung von Games gelungen, schaut sie euch auf eurer Xbox einfach selbst mal an.