The Dead Zone: Nichts deutet darauf hin, daß das Leben des Englischlehrers Johnny Smith nicht auch weiter in ruhigen, normalen Bahnen verlaufen soll – bis es zu dem gräßlichen Unfall kommt. Als Johnny nach fünfjährigem Koma wieder erwacht, merkt er, daß er jetzt die übernatürlichen Gaben eines Hellsehers besitzt. Nur ihm ist es zu verdanken, daß Menschen gerettet werden, aber jede seiner Visionen zehrt an Johnnys Körper und nimmt ihm Jahre seines Lebens. Er wird zum Objekt einer sensationslüsternen Presse und zieht sich angewidert aus der Öffentlichkeit zurück. Doch noch steht ihm seine größte Herausforderung bevor: Johnny lernt Greg Stillson kennen, den Mann, der auf dem besten Weg ist, neuer Präsident der USA zu werden.

Den Film habe ich schon lange gesucht, auf dem Flohmarkt hatte ich ihn gefunden. Ich hatte gelesen, dass die Bildqualität hier am besten sein soll, leider variiert das bei diesem Film wohl sehr. Die Qualität ist okay, eben auf VHS Niveau, für mich wäre das in Ordnung. Leider hat man überall Ränder das sieht unschön aus, aber man muss den Film gesehen haben, zumindest ist das meine Meinung nun nachdem ich ihn gesehen habe.

Er ist weniger blutig, mehr eigentlich ein Thriller, dunkel und beängstigend, wenn man sich einmal vorstellt man würde selbst so eine Gabe haben. Besetzt ist der Film großartig, Christopher Walken in dieser Rolle zu sehen macht einen riesen Spaß, er ist ein toller Schauspieler und in diesem Film noch sehr jung, dennoch sah man schon damals welche Qualität er mitbringt. Er verleiht dem Film mit seiner Art nochmal einen besonderen Charme, so kann ich euch sehr empfehlen selbst mal reinzuschauen, wenn ihr ihn irgendwo auf dem Flohmarkt selbst mal entdeckt.

