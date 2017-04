The Coroner – Staffel 1: Jane Kennedy (Claire Goose) kehrt mit ihrer 15-jährigen Tochter in ihre Heimatstadt Lighthaven zurück und arbeitet dort als Coroner. Dabei ist es ihre Aufgabe, plötzliche oder unerklärliche Todesfälle in der englischen Küstengemeinschaft zu untersuchen. Sie wird immer dann zu Rate gezogen, wenn die Polizei nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob es sich um Mord, Selbstmord oder einen Unfall handelt. Ihr zur Seite steht Detective Davey Higgins (Matt Bardock), mit dem sie vor Jahren eine Liebesbeziehung hatte. Während Jane mit Mut und Herz die verschiedensten Kriminalfälle löst, herrscht in ihrem Privatleben etwas zu viel Chaos.

Das ist mal eine Krimiserie wie sie sein sollte. Ich finde die einzelnen Fälle wirklich sehr gelungen, spannend bis meistens zur letzten Sekunde und das Besondere: Nicht immer wirklich ein Kriminalfall, zumindest nicht mit einem Mörder, so wie wir es aus Krimiserien kennen und das ist dann genau das was mir so Spaß gemacht hat an der Serie. Dazu kommen noch die Darsteller, ich fand nun den Coroner nicht so sehr toll, aber die vielen einzelnen Darsteller drumherum haben ihre Aufgabe meistens mehr als gut bewältigt, auch wenn die Serie eigentlich kurz war, gab es immer spannendes zu sehen, fast ein bisschen so wie die Krimiserien früher in Deutschland, so kann ich euch sie sehr empfehlen, schaut einfach selbst mal rein.

