The Bouncer ist ein Thriller mit u.a. Jean-Claude van Damme und Sami Bouajila von Constantin Film aus dem Jahr 2018.

50 Bewertungen The Bouncer Constantin Film (06.12.2018)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 91 Minuten

Jean-Claude van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti, Sam Louwyck, Kevin Janssens

Französisch, Deutsch

The Bouncer: Um seine 8-jährige Tochter versorgen zu können schlägt sich Ex-Bodyguard Lukas (Jean-Claude Van Damme) als Türsteher eines Nachtclubs durch. An einem belebten Freitagabend macht dort ein pöbelnder Gast Probleme. Lukas versucht die Situation zu entschärfen, doch der betrunkene Gast verliert die Kontrolle. In der Auseinandersetzung mit dem kampferprobten Türsteher erleidet der Disco-Besucher eine lebensbedrohliche Kopfverletzung.

Um einer drohenden Gefängnisstrafe zu entgehen, sieht sich Lukas gezwungen, den Job zu wechseln: Er heuert in einem Strip-Club an. Doch es dauert nicht lang und die Cops von Interpol machen ihn ausfindig. Sie bieten ihm einen Deal an: Der Boss des Tabledance-Clubs steht unter Verdacht, in großem Stile Falschgeld zu drucken. Lukas soll als Informant arbeiten – im Gegenzug könne er auf freien Fuß und zu seiner Tochter zurück.

Ich habe mich lange auf den neuen Van Damme Film gefreut, weil ich eben ein sehr großer Fan von ihm als Schauspieler bin und mit diesem Film hat er bewiesen, dass er nicht nur ordentlich austeilen kann, sondern sich auch langsam zum Charakter Darsteller entwickelt. Wer hier die typische Van Damme Hau drauf Action erwartet wird enttäuscht. Wer sich aber auf diesen düsteren Charakterfilm einlassen kann wird, wie ich, schwer begeistert von Van Damme sein, also schaut euch diesen starken Film unbedingt mal an.

8,5 von 10 Türstehern