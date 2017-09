The Binding of Isaac – After ist ein Action-Shooter von Headup Games für die Nintendo Switch aus dem Jahr 2017.

The Binding of Isaac – After: The Binding of Isaac ist ein Action-Shooter mit starken Rogue-like- und Rollenspiel-Elementen und zufällig generierten Dungeons. Bei Isaacs Reise finden die Spieler bizarre Schätze, die Isaacs Form verändern und ihm übermenschliche Fähigkeiten verleihen. Diese ermöglichen es ihm, die Scharen an mysteriösen Kreaturen zurückzuschlagen, Geheimnisse zu lüften und sich seinen Weg in die Sicherheit zu kämpfen.

Ich kannte The Binding of Isaac schon von dem PC, ich glaube das ist bei den meisten von euch ebenfalls der Fall. Doch ehrlich gesagt fand ich es am PC zu spielen immer etwas zu umständlich und für nur mal schnell ein paar Runden daddeln hatte ich keinen Lust meinen Controller rauszuholen. Daher habe ich es zwar gespielt, aber nie wirklich so intensiv, wie ich vielleicht Lust gehabt hätte. Auf der Switch sieht das anders aus, der Port ist mehr als gelungen, genau die richtige Plattform für dieses Spiel, ich bin so richtig begeistert. Ihr findet in dieser Version dieselbe wie für den PC, mit allen Erweiterungen und Schnickschnack wie Stickern etc.

Über das Spielprinzip muss ich glaube ich nichts sagen. Die Level werden bei jedem Start neu generiert, daher ist das Spiel eben so kurzweilig und wiederspielbar. Es macht spaß es immer mal wieder neu zu starten und mit der Switch werden kurze Spielsessions durchaus auch mal zu längeren. Zumindest war das bei mir der Fall, ruckzuck war der Akku lehr. Ich kann euch einen Kauf also mehr als empfehlen, schaut euch das Spiel unbedingt mal an, wer es schon kennt, dem sei gesagt, es macht viel mehr Spaß als auf jeder anderen Konsole.

8,5 von 10 gelungenen Konsolenumsetzungen