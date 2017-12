The Beautiful & Damned heißt das neueste Album von G-Eazy ist und Rca Int. (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

The Beautiful & Damned von G-Eazy: Mit einem halben Dutzend Hit-Singles und zwei Majorlabel-Alben etablierte sich G-Eazy (alias Gerald Earl Gillum) in den vergangen Jahren als einer der gefragtesten Rapper weltweit. Mit seiner Single „Me Myself & I“ gelang ihm weltweit der Durchbruch. Nach den beiden US-Top-5-Longplayern „These Things Happen“ und „When It’s Dark Out“ veröffentlicht der 28-Jährige nun am 15. Dezember mit „The Beautiful & Damned“ sein neues Album plus Kurzfilm, mit denen er einen bis dato gänzlich unbekannten Teil seiner Persönlichkeit preisgibt.

Album Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=asNH0-jjcpA

Ich durfte heute in dies Album reinhören und muss gestehen, dass ich erstens G-Eazy nicht kannte und zweitens nicht so bewandert bin im Rap Genre. Ab und an höre ich gerne mal Rap, allerdings nicht sehr oft, daher kenne ich mich da nicht so aus. G-Eazy fand ich aber okay. Das Album ist solide geworden, typischer Rap eben wie man ihn kennt. Dabei prägte sich mir allerdings nur ein Track wirklich ein, das war HIM & I, weil die Sängerin Halsey mit dabei war, sagenhafte Stimme sage ich euch. Das war mein Highlight auf diesem Album. Der Rest war, wie gesagt okay. Ich als nicht Kenner fand es hörbar, aber ob ihr es mögt müsst ihr natürlich selbst entscheiden, so kann ich euch empfehlen hier einfach mal selbst reinzuhören.

6,5 von 10 Rappern