The BEATLES (White Album – Ltd. 3CD Deluxe Editon) ist eine Box mit den original Akustik Demos von den Beatles aus dem Jahr 1968 von Apple (Universal Music).

The BEATLES (White Album – Ltd. 3CD Deluxe Editon): Zum ersten Mal wurde The Beatles (White Album) gemischt und erscheint mit einer zusätzlichen CD mit Demo-Aufnahmen. Giles Martin und Sam Okell arbeiteten mit einem Expertenteam von Ingenieuren und Audiorestauratoren in den Abbey Road Studios in London zusammen, um die Stereo-Audiomischungen für The White Album zu erstellen. Diese 3CD White Album Veröffentlichung enthält Martins Stereo-Album-Mix, der direkt von den originalen Vierspur- und Achtspur-Session-Bändern stammt. Martins Mix ist inspiriert von dem ursprünglichen Stereo-Mix des Albums, der von seinem Vater George Martin produziert wurde.

In der letzten Woche im Mai 1968, kamen The Beatles in Georges Haus in Esher, Surrey zusammen, wo sie Akustik-Demos (Beatles Unplugged) für 27 Album-Songs aufnahmen. All diese 27 Aufnahmen, bekannt als Esher Demos, sind in der 3CD Deluxe Box enthalten, die von den originalen Vierspur-Bändern stammen.

Wahnsinn, 50 Jahre ist es her, dass die Beatles ihr white Album veröffentlicht haben. Das sind Lieder, die als Beatles Unplugged gelten und berühmt wurden. Ich glaube jeder Fans er Beatles weiß genau was das white Album ist und zur deren und natürlich auch meiner großen Freude kann ich sagen, dass dieses Album neu aufgelegt wurde, eben zum 50. jährigem Jubiläum. Wenn man das übrigens noch original auf Vinyl kaufen möchte kann man locker um die 500 EUR auf eBay bezahlen, hier bekommt man es auf Cd wesentlich günstiger. Definitiv ein Pflichtkauf für jeden Beatles Fan.

10 von 10 grandiosen Aufnahmen