The Anonymous Noise – Vol.1 ist eine Anime Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 2018.

The Anonymous Noise – Vol.1: Nino, ein Mädchen, das es liebt zu singen, musste sich in ihrer Kindheit von zwei ihrer besten Freunde trennen. Momo, in den sie verliebt war, und Yuzu, der Songs komponiert, versprachen ihr beide, sie anhand ihrer Stimme wiederzufinden. Nino hat dieses Versprechen nicht vergessen und singt seitdem jeden Tag. Inzwischen geht das Mädchen auf die High School und wie es das Schicksal will, besuchen ihre Freunde von damals dieselbe Schule …

Die Serie basiert auf der beliebten gleichnamigen Mangareihe von Ryoko Fukuyama. Für die Rocknummern der Serie, die von den japanischen Synchronsprecherinnen selbst gesungen werden, zeichnet sich NARASAKI aus, der bereits für Bands wie BABYMETAL oder Momoiro Clover Z Songs geschrieben hat. Nipponart präsentiert die ersten vier Episoden auf DVD und Blu-ray.

Endlich hat mich mal wieder eine Anime Serie erreicht, die ich noch nicht kannte, ist ja aber auch eine relativ neue, da bin ich noch nicht so bewandert. Ich hab mich hier einfach mal überraschen lassen und wurde das auch im positiven Sinne. Der Grund dafür ist ganz einfach, die Musik ist einfach genial. Alleine deswegen sollte man sich die Serie schon anschauen, vor allem wenn man es richtig rockig mag, wird man die Passagen lieben. Die Story ansonsten fand ich okay, da Highlight ist hier aber ganz klar die Musik, hört unbedingt mal rein.

8,0 von 10 geilen Tracks