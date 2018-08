The 51st State ist ein Film mit u.a. Samuel L. Jackson, Meat Loaf und Robert Carlyle von Concorde Video aus dem Jahr 2001.

The 51st State: Elmo McElroy hat eine ganz fabelhafte Droge designt: die einzelnen Bestandteile legal, aber im Mix durchschlagender als alle erhältlichen Rauschmittel zusammen. Kein Wunder, dass Unterwelt-Boss The Lizard ganz heiß auf die Rezeptur der Substanz und wenig amüsiert ist, als Elmo ihn stattdessen mit einem Feuerwerk ins Jenseits schicken will, bevor er sich ins Flugzeug nach Europa setzt. The Lizard jagt ihm die Profikillerin Dakota auf den Hals, während Elmo zusammen mit Dakotas Ex Felix unfreiwillig Liverpool aufmischt. Und Liverpool hat einiges zu bieten an Lokalkolorit, Drogenkartellen, korrupter Polizei, Skins, Esoterik und natürlich Fußball …

Der Traum von der Superdroge, darum gehts hier, wurde auch echt gut und vor allem lustig umgesetzt, aber mein Geschmack war die Story nicht wirklich. Zu viel Gangster Kram, zu unfreiwillig komisch, aber dafür sehr gut besetzt. Das machte den Film dann doch irgendwie für mich sehenswert auch wenn ich die Story übertrieben fand. Am besten ihr mach euch mal selbst ein Bild davon und schaut einfach selbst mal rein.

6,0 von 10 Superdrogen