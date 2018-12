Texhnolyze ist eine Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 2003.

Texhnolyze: Die Welt am Rande der Apokalypse: Im unterirdischen Großstadtghetto Lukuss ist nicht Geld das bedeutendste Gut, sondern die Texhnolyze-Technologie, die den Austausch von menschlichen Körperteilen gegen bionische ermöglicht und somit in der Lage ist, Leben zu verlängern. Texhnolyze ist somit gleichermaßen Statussymbol, als auch Luxusgut. Als sich der junge Boxer Ichiro mit den falschen Leuten einlässt und aus Rache eines Armes und Beines beraubt wird, schleppt er sich schwer verletzt durch die dunklen Slums und wird dabei von der Wissenschaftlerin Eriko Kamata aufgelesen. Die ist gerade mit der Entwicklung eines neuen Texhnolyze-Prototypen beschäftigt und so versieht sie ihn ungefragt mit einer Arm- und Bein-Prothese der neuesten Texhnolyze-Generation und rettet so sein Leben. Dies stellt Ichiro allerdings vor allerlei Probleme…

Die 22-teilige Cyberpunk-Serie wurde unter der Regie von Hiroshi Hamasaki (u.a. Steins Gate, Terra Formars) vom renommierten Studio Madhouse (u.a. Death Note, One Punch Man) produziert, während Yoshitoshi ABe (u.a. Serial Experiments Lain, Haibane Renmei) für das eindrucksvolle, düstere Character-Design verantwortlich zeichnete. Nipponart präsentiert den Sci-Fi-Klassiker zum ersten mal weltweit auf Blu-ray!

Ich liebe so Sci-Fi Cyberpunk Geschichten, nicht nur im Anime Bereich, sondern auch so. Ich fand dabei die Serie Texhnolyze extrem kreativ und neu von der Idee, das ich jede Folge verschlungen habe. Etwas ähnliches habe ich bisher noch nicht gesehen und war hellauf begeistert. Dazu noch der Stil, der Cyberpunk Stil, düster, genau mein Ding. Das wirkt zu jeder Sekunde sehr hochwertig und macht einfach nur Spaß anzuschauen. Eine klasse Serie, die ich euch mehr als nur empfehlen kann.

9,5 von 10 abgetrennten Armen