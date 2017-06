Teufelskicker: 067 – Paula im Abseits!: Eine neue Schülerin kommt in Moritz Klasse: Paula ist stark, sportlich und hat kurze Haare – auf den ersten Blick sieht sie aus wie ein Junge! An der neuen Schule hat sie es nicht leicht. Mit ihrer kühlen, unnahbaren Art findet sie nur schwer Anschluss. Schon bald hat sie den hämischen Spitznamen „Paule“ weg. Ihre Klassenkameraden wissen nicht viel über sie, außer dass sie ziemlich hart werfen kann, was Mehmet bereits schmerzhaft feststellen musste. Er fällt deshalb verletzt im Derby aus, und ein guter Ersatztorwart ist weit und breit nicht in Sicht. Doch dann kommen die Teufelskicker dahinter, dass Paula auch eine weiche Seite hat. Und außerdem verbirgt sie ein aufregendes Geheimnis, das vielleicht die Lösung des Problems sein könnte.

Mit dieser Folge hatte ich mal wieder so richtig Spaß, denn im Grunde war alles dabei. Wieder viel Fußball, das war ja in den letzten Folgen immer so etwas im Hintergrund. Dieses Mal gehts um eine neue Torhüterin, die mal aushilft, die eigentlich Handball spielt, fand ich cool auch mal etwas über Handball zu hören, man könnt fast meinen Sony plant einen Handball Ableger für Mädchen, ist ja gerade in dem Jugend Bereich eher die Mädchen Sportart. Hätte ich kein Problem mit, fände ich cool so ein Spin Off. Aber zurück zur Folge, sie hatte alles was ein Hörspiel braucht. Eine Protagonistin die man schlecht einschätzen konnte, Spannung und am Ende ist alles irgendwie gut, einfach herrlich geeignet für unsere Kleinen, hört also unbedingt mal rein.